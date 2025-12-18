Panamá Nacionales -  18 de diciembre de 2025 - 12:31

Naviferias continúan en Panamá este 19 de diciembre, anuncia el IMA

El IMA anunció los puntos donde se realizarán las naviferias el viernes 19 de diciembre, en las provincias de Panamá Oeste, Panamá y las comarcas.

Naviferias del IMA 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el viernes 19 de diciembre, en las provincias de Panamá Oeste, Panamá y las comarcas.

Las cajas navideñas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluirán: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

La próxima semana las ferias se trasladarán a las zonas de difícil acceso y áreas insulares.

Naviferias del viernes 19 de diciembre

Comarca Ngäbe Buglé

  • Agrodistribuidora de Chichica
  • El Piro, distrito de Nurum

Comarca Emberá Wounaan

  • Puerto Indio
  • Comarca Naso Tjer Di
  • Bonyic

Panamá Oeste

  • Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá en Calidonia

Comarca Majé Emberá Drúa

  • Majé Emberá
