Naviferias continúan en Panamá este 19 de diciembre, anuncia el IMA

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el viernes 19 de diciembre, en las provincias de Panamá Oeste, Panamá y las comarcas.
La próxima semana las ferias se trasladarán a las zonas de difícil acceso y áreas insulares.
Naviferias del viernes 19 de diciembre
Comarca Ngäbe Buglé
- Agrodistribuidora de Chichica
- El Piro, distrito de Nurum
Comarca Emberá Wounaan
- Puerto Indio
- Comarca Naso Tjer Di
- Bonyic
Panamá Oeste
- Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá en Calidonia
Comarca Majé Emberá Drúa
- Majé Emberá