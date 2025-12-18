Naviferias continúan en Panamá este 19 de diciembre, anuncia el IMA

Naviferias del IMA 2025. @IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el viernes 19 de diciembre, en las provincias de Panamá Oeste, Panamá y las comarcas.

Te puede interesar: Demora en el inicio de la Naviferia en Sabanitas causó molestia en los consumidores

Las cajas navideñas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluirán: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

La próxima semana las ferias se trasladarán a las zonas de difícil acceso y áreas insulares. Naviferias del viernes 19 de diciembre Comarca Ngäbe Buglé Agrodistribuidora de Chichica

El Piro, distrito de Nurum Comarca Emberá Wounaan Puerto Indio

Comarca Naso Tjer Di

Bonyic Panamá Oeste Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz Panamá Predios de la Gobernación de Panamá en Calidonia Comarca Majé Emberá Drúa Majé Emberá Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/IMA_Pma/status/1999097843982696509&partner=&hide_thread=false Aquí está el calendario oficial de las NaviFerias del IMA, correspondiente a la semana del 15 al 19 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/ohxaJOFrcw — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) December 11, 2025