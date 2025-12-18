Presidente Mulino anuncia que las Naviferias del IMA continuarán la próxima semana

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) se han desarrollado en gran parte del territorio nacional, como parte de la estrategia del Gobierno para garantizar el acceso a alimentos a precios accesibles durante la temporada de fin de año.

"Las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario se han desarrollado en gran parte del país, y alcanzaremos 128 puntos y la próxima semana culminaremos en Colón, comarcas y zonas insulares", señaló el mandatario.

Mulino destaca avance de las Naviferias del IMA en Panamá

"Las naviferias del @IMA_Pma se han desarrollado en gran parte del país, y alcanzaremos 128 puntos y la próxima semana culminaremos en Colón, comarcas y zonas insulares", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/UNWxYbR0kx — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

Mulino destacó que estas ferias forman parte de una política de apoyo directo a las familias, especialmente a los sectores más vulnerables, al tiempo que fortalecen la comercialización de productos nacionales, reduciendo la intermediación.

Las Naviferias del IMA se han convertido en uno de los principales mecanismos de abastecimiento popular, permitiendo a los consumidores adquirir arroz, granos, legumbres y otros productos de la canasta básica a precios regulados, en medio de un contexto de alto costo de vida.

El Ejecutivo reiteró que estas jornadas buscan aliviar el gasto familiar, garantizar la seguridad alimentaria y mantener una presencia activa del Estado en las comunidades, especialmente durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.