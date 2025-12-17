Panamá Nacionales -  17 de diciembre de 2025 - 17:41

Naviferias 2025 entran en su recta final y se trasladan a Arraiján y comarcas el 18 y 19 de diciembre

El IMA anunció los puntos donde se realizarán las naviferias el jueves 18 y viernes 19 de diciembre, en las provincias de Panamá Oeste, Panamá y las comarcas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el jueves 18 y viernes 19 de diciembre, en las provincias de Panamá Oeste, Panamá y las comarcas.

Las cajas navideñas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluirán: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del jueves 18 de diciembre

Panamá Oeste

  • Plaza Hato Montaña, en Arraiján

Panamá Este

  • Plaza Pacora Gardens en Las Garzas de Pacora
  • Mega Mall en Nuevo Tocumen

Comarca Ngäbe Buglé

  • Soloy
  • Sabanitas
  • Hato July

Comarca Emberá Wounaan

  • Lajas Blancas

Comarca Mandugandí

  • Mandugandí
Naviferias del viernes 19 de diciembre

Comarca Ngäbe Buglé

  • Agrodistribuidora de Chichica
  • El Piro, distrito de Nurum

Comarca Emberá Wounaan

  • Puerto Indio

Comarca Naso Tjer Di

  • Bonyic

Panamá Oeste

  • Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá en Calidonia

Comarca Majé Emberá Drúa

  • Majé Emberá
