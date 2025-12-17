Naviferias 2025 entran en su recta final y se trasladan a Arraiján y comarcas el 18 y 19 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el jueves 18 y viernes 19 de diciembre, en las provincias de Panamá Oeste, Panamá y las comarcas.
Naviferias del jueves 18 de diciembre
Panamá Oeste
- Plaza Hato Montaña, en Arraiján
Panamá Este
- Plaza Pacora Gardens en Las Garzas de Pacora
- Mega Mall en Nuevo Tocumen
Comarca Ngäbe Buglé
- Soloy
- Sabanitas
- Hato July
Comarca Emberá Wounaan
- Lajas Blancas
Comarca Mandugandí
- Mandugandí
Naviferias del viernes 19 de diciembre
Comarca Ngäbe Buglé
- Agrodistribuidora de Chichica
- El Piro, distrito de Nurum
Comarca Emberá Wounaan
- Puerto Indio
Comarca Naso Tjer Di
- Bonyic
Panamá Oeste
- Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá en Calidonia
Comarca Majé Emberá Drúa
- Majé Emberá