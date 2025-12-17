Panamá Nacionales -  17 de diciembre de 2025 - 16:55

IMA: Naviferia en Arraiján del jueves 18 de diciembre cambia de sede

El IMA informó que la Naviferia programada para realizarse este jueves 18 de diciembre en Town Center, en el distrito de Arraiján fue trasladada.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la Naviferia, programada para realizarse este jueves 18 de diciembre en Town Center, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, cambió de sede y se llevará a cabo en la Plaza Hato Montaña.

La decisión fue tomada por motivos de seguridad y logística, con el objetivo de garantizar la integridad física de los consumidores y colaboradores.

