Coclé Nacionales -  16 de diciembre de 2025 - 10:08

IMA cambia horario de su tienda en Penonomé del 15 al 19 de diciembre

El IMA informó que su tienda permanente en Penonomé solo abrirá el viernes 19 de diciembre, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., por apoyo a Naviferias.

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la población de la provincia de Coclé sobre una modificación temporal en el horario de atención de su tienda permanente ubicada en el distrito de Penonomé, correspondiente a la semana del 15 al 19 de diciembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2000934014795047257?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el comunicado oficial, la tienda del IMA en Penonomé solo abrirá el viernes 19 de diciembre, en horario de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

IMA necesita el apoyo de sus colaboradores

La entidad explicó que este ajuste se debe al traslado del personal para brindar apoyo logístico en las Naviferias, actividades que forman parte de la estrategia del Gobierno para facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles durante la temporada.

El IMA agradeció la comprensión de los ciudadanos y lamentó los inconvenientes que este cambio pueda ocasionar, reiterando su compromiso de continuar apoyando a la población coclesana a través de sus programas de distribución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2000936103474553069?s=20&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
