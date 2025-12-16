Panamá Nacionales -  16 de diciembre de 2025 - 17:57

Jubilados y pensionados: Conoce los detalles de pagos y bonos desde este viernes 19 de diciembre

Este viernes a la quincena, el bono permanente y los bonos especiales de la Caja de Seguro Social (CSS) para los jubilados y pensionados.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 19 se realizarán los pagos correspondientes a la segunda quincena, el bono permanente y los bonos especiales de la Caja de Seguro Social (CSS) para los jubilados y pensionados que, conforme a lo establecido legalmente, reciben estas bonificaciones durante el mes de diciembre.

Pagos para jubilados y pensionados en diciembre

Pago de la quincena

  • Desembolso de la quincena para los beneficiarios que cobran mediante las modalidades de ACH y cheques, desde el viernes 19 hasta el lunes 22 de diciembre.

Bono de B/. 60.00 – Ley 51 de 2005

  • Este bono será otorgado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que se encuentren en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

Bono de B/. 100.00 – Ley 70 de 2011

  • Aplica para pensionados y jubilados incluidos en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025 cuyo monto de pensión sea mayor de B/. 800.01 y hasta B/. 1,500.00, sin exceder los B/. 1,600.00.

Este grupo recibirá, además del bono de B/. 60.00, un bono adicional de B/. 100.00, debido a que no se les reconoció el aumento escalonado establecido en el artículo 4 de la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011.

Bono de B/. 40.00 – Ley 438 de 2024

  • Será entregado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que estuvieran vigentes en planilla durante la primera quincena de junio de 2024. No aplica para quienes ingresaron a planilla después de esa fecha.

Para consultas, puede comunicarse a los teléfonos: 513-4201, 513-1101, 513-1123 y 513-4203.

