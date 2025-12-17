Salario mínimo 2026: CCIAP destacan consenso tras 10 años sin acuerdos

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, aseguró que el reciente acuerdo sobre el salario mínimo alcanzado en la Comisión Nacional de Salario Mínimo envía un mensaje positivo al país y a la comunidad internacional, tras una década sin consensos en este tema.

“En el tema del salario mínimo teníamos 10 años de no ponernos de acuerdo. El consenso logrado envía un mensaje al mundo”, afirmó Arias, al referirse al acuerdo que comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026. “En el tema del salario mínimo teníamos 10 años de no ponernos de acuerdo. El consenso logrado envía un mensaje al mundo”, afirmó Arias, al referirse al acuerdo que comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026.

Desempleo e informalidad: el reto pendiente tras aumento de salario mínimo

Arias también advirtió sobre la compleja situación del empleo en Panamá, señalando que actualmente existen cerca de 250 mil panameños desempleados y alrededor de 700 mil personas en la informalidad.

"Sí tenemos un alto nivel de desempleo, hablamos de cerca de 250 mil panameños que están buscando trabajo, y a la vez cerca de 700 mil panameños en la informalidad, y entendamos algo importante, que no todos los informales están buscando trabajo, y quieren seguir siendo… pic.twitter.com/4mVW6elZJH — Telemetro Reporta (@TReporta) December 17, 2025

“No todos los informales están buscando trabajo; muchos quieren seguir siendo informales”, explicó el dirigente empresarial, subrayando que el desafío no es solo generar empleo, sino crear incentivos reales para la formalización. “No todos los informales están buscando trabajo; muchos quieren seguir siendo informales”, explicó el dirigente empresarial, subrayando que el desafío no es solo generar empleo, sino crear incentivos reales para la formalización.

Ajustes al salario mínimo desde enero de 2026

Los sectores que integran la Comisión Nacional de Salario Mínimo alcanzaron un acuerdo que fue confirmado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL). La ministra Jackeline Muñoz detalló que ningún trabajador que devengue salario mínimo recibirá menos de B/.9.50 adicionales, y que el ajuste promedio generalizado será de B/.9.50 mensuales.

El acuerdo alcanzado fue remitido al presidente de la República para su sanción y posterior publicación en el Decreto Ejecutivo, paso necesario para que los nuevos salarios entren oficialmente en vigencia en enero de 2026.