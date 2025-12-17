Panamá Oeste Nacionales -  17 de diciembre de 2025 - 10:59

Stefany Peñalba: Alcaldesa de Arraiján niega haber recibido fondos poselectorales

Stefany Peñalba asegura que no ha recibido los B/.616 mil señalados por la Contraloría y que el Municipio de Arraiján no maneja fondos poselectorales.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, afirmó este miércoles que no ha recibido fondos poselectorales ni su administración ha manejado recursos provenientes de la denominada “descentralización paralela”, tras un informe divulgado por la Contraloría General de la República.

El pronunciamiento de la jefa municipal surge un día después de que la entidad fiscalizadora informara que recibió tres rendiciones de cuentas por un monto de B/.616,055.31, recursos que según el reporte corresponderían a Peñalba en concepto de financiamiento poselectoral, al haber resultado electa mediante la libre postulación.

Ante esta información, la alcaldesa aclaró que dichos fondos no han sido desembolsados ni recibidos, por lo que no existe manejo, ejecución ni administración de esos recursos por parte del Municipio de Arraiján ni de su despacho.

"En el momento en que llegaran a recibirse dichos recursos poselectorales, se procederá de inmediato a la emisión de los informes correspondientes y a la rendición de cuentas pública y detallada", señaló Peñalba a través de un comunicado oficial.

La autoridad municipal reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, subrayando que cualquier ingreso que corresponda al municipio o a su figura como autoridad electa será informado conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

El tema del financiamiento poselectoral y la descentralización ha generado amplio debate en el país, especialmente tras los recientes informes de la Contraloría, que buscan fortalecer los mecanismos de fiscalización y control del uso de fondos públicos.

