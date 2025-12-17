MiAmbiente anuncia recolección de arbolitos de Navidad 2025–2026

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció su jornada nacional de recolección de arbolitos de Navidad 2025–2026, una iniciativa que busca promover el manejo responsable de los árboles naturales utilizados durante las festividades.
La entidad explicó que, tras acompañar a las familias panameñas en diciembre, los arbolitos pueden volver a la tierra mediante procesos de compostaje y otros subproductos naturales, evitando que terminen en vertederos o quemas, prácticas que afectan negativamente a los bosques, el ambiente y las comunidades.
MiAmbiente reiteró que la correcta disposición de estos árboles contribuye a la economía circular, reduce la contaminación y fomenta una cultura ambiental responsable.
MiAmbiente habilita puntos de acopio para arbolitos de Navidad
Puntos de acopio oficiales Distrito de Panamá
- Cinta Costera
- Atlapa
- USMA
- Arena Roberto Durán
- Panamá Compost (Río Abajo)
- Leafsinc (Multiplaza)
- MiAmbiente Panamá Norte (Plaza Princesa de Gales)
- MiAmbiente Sede Central
- Parque Municipal Norte
- Junta Comunal de Las Cumbres
- Junta Comunal de Don Bosco
- Junta Comunal de Ancón
Otros distritos
- La Chorrera: Parque Libertador
- Arraiján: Westland Mall, Parque Brisas del Golf
- San Miguelito: Jardín Omar Torrijos, Los Andes 2
- Colón: Paseo Marino / MiAmbiente Sede Colón
Fechas de recolección: del 7 al 11 de enero de 2026.
El Ministerio de Ambiente exhortó a la ciudadanía a no abandonar ni quemar los arbolitos, y a llevarlos a los puntos habilitados para asegurar su aprovechamiento sostenible.