Quincena de jubilados y pensionados: detalles del pago de bonos y quiénes quedan excluidos

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos de la segunda quincena de diciembre de 2025 para jubilados y pensionados a nivel nacional, tanto para quienes reciben sus pagos mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque en los centros habilitados.

Además del pago regular, la institución confirmó que durante este período se estarán desembolsando los bonos permanentes y el bono navideño, con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores en uno de los meses de mayor gasto del año.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes quedan fuera del bono permanente?

La CSS aclaró que el bono permanente NO aplica para los jubilados y pensionados que ingresaron a planilla después de la primera quincena de junio de 2024.

¿Quiénes sí reciben el bono permanente?

Jubilados y pensionados de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Pensionados por Riesgos Profesionales

Que se encontraban vigentes en planilla en la primera quincena de junio de 2024

Bono navideño: quiénes lo reciben

Recibirán el bono navideño:

Todos los jubilados y pensionados de IVM y Riesgos Profesionales

Que estén activos en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025

Bono de B/. 100 – Ley 70 de 2011

Aplica para:

Pensionados y jubilados con pensiones mayores de B/. 800.01 y hasta B/. 1,500.00

Sin exceder B/. 1,600.00

Que estén en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025

Este bono se suma al bono de B/. 60.00, ya que este grupo no recibió el aumento escalonado contemplado en la Ley 70.