Jubilados y pensionados: ¿Pagarán los intereses del CEPADEM en diciembre?

A días de finalizar diciembre, el Gobierno aún no ha anunciado una fecha para el pago de los intereses acumulados del CEPADEM , pese al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró constitucional la Ley 727, reactivando las expectativas entre miles de jubilados y pensionados en todo el país.

La decisión judicial beneficia a quienes laboraron entre 1972 y 1983, así como a trabajadores activos con derecho adquirido y a los herederos de quienes fallecieron. La normativa garantiza que cada beneficiario reciba el monto completo que le corresponde, descontando los pagos parciales otorgados en años anteriores, con el fin de completar el monto histórico del décimo tercer mes adeudado.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que se debe actuar “de manera justa”, considerando el impacto fiscal y la disponibilidad real de fondos para cumplir con lo ordenado por la CSJ.

Jubilados y pensionados exigen fechas y transparencia

Bono permanente - Jubilados y pensionados Asamblea Nacional

El líder del Movimiento de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Mundo, Guillermo Cortés, pidió al presidente José Raúl Mulino sancionar y promulgar la ley que permite la devolución de los intereses del décimo tercer mes correspondientes al periodo 1972–1983.

¿Quiénes podrán cobrar los intereses pendientes del CEPADEM?

La Ley 727 establece como beneficiarios a:

Jubilados y pensionados que trabajaron entre 1972 y 1983.

Trabajadores activos del sector público y privado con derecho adquirido.

Herederos de trabajadores fallecidos que tenían derecho al beneficio.

El gran reto: ¿de dónde saldrá la plata?

El principal desafío del Ejecutivo sigue siendo la identificación de fuentes de financiamiento sin comprometer la estabilidad fiscal. Mientras el Gobierno realiza los análisis, el clamor de los jubilados aumenta en un cierre de año donde aún no se confirma si el pago se realizará en diciembre.