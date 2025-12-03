Panamá Nacionales -  3 de diciembre de 2025 - 08:51

Las fechas de pago para jubilados y pensionados de diciembre están en marcha

La CSS publicó el calendario de pagos de diciembre 2025 para jubilados y pensionados, con fechas para ACH y cheques. Revisa las jornadas oficiales.

Las fechas de pago para jubilados y pensionados 

Las fechas de pago para jubilados y pensionados 

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los más de 300 mil jubilados y pensionados del país ya cuentan con el calendario oficial de desembolsos correspondiente al mes de diciembre de 2025. El cronograma aplica tanto para quienes reciben sus pagos mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para aquellos que retirarán su dinero por cheque en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Pagos a jubilados y pensionados en diciembre 2025

fechas oficiales Pagos ACH

  • Viernes 5 de diciembre
  • Viernes 19 de diciembre

Pagos en cheque

chequesminseg
  • Viernes 5 de diciembre
  • Lunes 22 de diciembre

La CSS recordó a los beneficiarios que, en el caso de los pagos por cheque, deben acudir con cédula vigente y seguir las indicaciones del personal asignado para agilizar la entrega y evitar aglomeraciones.

La institución reiteró que estos desembolsos forman parte del compromiso de garantizar pagos puntuales, especialmente durante el último mes del año, cuando muchas familias organizan gastos, compras y compromisos propios de las festividades de fin de año.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pagos a jubilados y pensionados de diciembre será la próxima semana

Pago de CEPADEM: ¿Qué pasó con el desembolso a los jubilados y pensionados?

Triple pago para jubilados y pensionados: así se desglosará el cobro de diciembre 2025

Recomendadas

Más Noticias