Las fechas de pago para jubilados y pensionados de diciembre están en marcha

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los más de 300 mil jubilados y pensionados del país ya cuentan con el calendario oficial de desembolsos correspondiente al mes de diciembre de 2025. El cronograma aplica tanto para quienes reciben sus pagos mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para aquellos que retirarán su dinero por cheque en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Pagos a jubilados y pensionados en diciembre 2025

fechas oficiales Pagos ACH

Viernes 5 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Pagos en cheque

chequesminseg

Viernes 5 de diciembre

Lunes 22 de diciembre

La CSS recordó a los beneficiarios que, en el caso de los pagos por cheque, deben acudir con cédula vigente y seguir las indicaciones del personal asignado para agilizar la entrega y evitar aglomeraciones.

La institución reiteró que estos desembolsos forman parte del compromiso de garantizar pagos puntuales, especialmente durante el último mes del año, cuando muchas familias organizan gastos, compras y compromisos propios de las festividades de fin de año.