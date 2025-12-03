IMA activa Naviferias en 12 puntos del país y agrotienda en Pan de Azúcar amanece llena

La tienda permanente del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) en Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito, amaneció este miércoles completamente abarrotada de consumidores. Muchos ciudadanos hicieron fila desde la noche del martes, en busca de productos a precios accesibles en medio de la temporada navideña.

El director del IMA, Carlos Murillo, informó los puntos donde se desarrollan las Naviferias este miércoles 3 de diciembre, destacando que se mantienen activas en más de doce comunidades a nivel nacional.

IMA activa Naviferias en más de 12 puntos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996182346631204926&partner=&hide_thread=false Segundo día de Naviferias del @IMA_Pma en la provincia de Herrera. Hoy se desarrolla en Parita, donde se registra desde la madrugada larga fila de consumidores. pic.twitter.com/Mq2gBtJLh2 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 3, 2025

"Hoy estamos atendiendo doce puntos a nivel nacional: estamos en Dolega, Gualaca, Boquerón, Pedasí, Tonosí, Macaracas, Parita, Cabuya, El Rincón, Santa María, Los Canelos y El Limón. También estamos en la Unión Santeña, en Chepo, y en Tortí", detalló Murillo.

En la provincia de Herrera, la jornada se desarrolla en el distrito de Parita, donde se reportan largas filas desde horas de la madrugada debido a la alta demanda por los productos ofertados. El IMA mantiene estas actividades como parte del programa de apoyo a las familias para adquirir alimentos básicos a precios más bajos durante las festividades de fin de año.