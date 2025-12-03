Panamá Nacionales -  3 de diciembre de 2025 - 08:30

IMA activa Naviferias en 12 puntos del país y agrotienda en Pan de Azúcar amanece llena

La tienda del IMA en Pan de Azúcar amaneció llena y las Naviferias se desarrollan hoy en más de 12 puntos del país, incluyendo Parita y comunidades rurales.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La tienda permanente del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito, amaneció este miércoles completamente abarrotada de consumidores. Muchos ciudadanos hicieron fila desde la noche del martes, en busca de productos a precios accesibles en medio de la temporada navideña.

El director del IMA, Carlos Murillo, informó los puntos donde se desarrollan las Naviferias este miércoles 3 de diciembre, destacando que se mantienen activas en más de doce comunidades a nivel nacional.

“Hoy estamos atendiendo doce puntos a nivel nacional: estamos en Dolega, Gualaca, Boquerón, Pedasí, Tonosí, Macaracas, Parita, Cabuya, El Rincón, Santa María, Los Canelos y El Limón. También estamos en la Unión Santeña, en Chepo, y en Tortí”, detalló Murillo. “Hoy estamos atendiendo doce puntos a nivel nacional: estamos en Dolega, Gualaca, Boquerón, Pedasí, Tonosí, Macaracas, Parita, Cabuya, El Rincón, Santa María, Los Canelos y El Limón. También estamos en la Unión Santeña, en Chepo, y en Tortí”, detalló Murillo.

En la provincia de Herrera, la jornada se desarrolla en el distrito de Parita, donde se reportan largas filas desde horas de la madrugada debido a la alta demanda por los productos ofertados. El IMA mantiene estas actividades como parte del programa de apoyo a las familias para adquirir alimentos básicos a precios más bajos durante las festividades de fin de año.

