Crisis emocional en diciembre: experto explica por qué aumentan y cómo apoyar a quienes las viven

Luego de que un ciudadano en estado de crisis emocional fuera rescatado por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), en coordinación con la Policía Nacional, surgieron preguntas sobre por qué estas situaciones suelen intensificarse durante diciembre y las festividades de fin de año.

Para comprender este fenómeno, Telemetro.com conversó con el psicólogo general Jorge Jiménez, quien explicó qué es una crisis emocional, qué la desencadena y cómo identificarla y manejarla de forma adecuada.

¿Qué es una crisis emocional?

Según el especialista, una crisis emocional es "un estado transitorio de desequilibrio psicológico que aparece cuando una persona enfrenta un problema que supera su capacidad normal de afrontamiento".

Jiménez señala que durante este estado se pueden presentar distorsiones cognitiva momentáneas, dificultades para tomar decisiones y una desorganización temporal de la conducta. Todo esto ocurre porque la mente se ve superada por los estímulos emocionales.

¿Qué puede provocar una crisis emocional?

El psicólogo explica que una persona puede llegar a una crisis emocional debido a una alta carga emocional. Entre los detonantes más frecuentes menciona:

Rupturas de pareja, especialmente en esta época del año

Duelo inesperado

Pérdida de empleo

Conflictos familiares

Cambios importantes asociados al cierre del año

“Las transiciones afectan la parte cognitiva y eso se refleja emocionalmente”, sostiene Jiménez.

Diciembre y fin de año: ¿por qué afecta más?

De acuerdo con el especialista, diciembre suele ser un mes especialmente sensible debido a las expectativas sociales, las celebraciones y la presión emocional que implica cerrar un ciclo.

Cuando una persona atraviesa una pérdida en estas fechas, el contraste entre la alegría festiva y su situación personal puede intensificar emociones como tristeza, rabia o ansiedad.

Jiménez recalca que “es normal sentir tristeza o angustia; lo importante es validar y expresar esos sentimientos”. Insiste en no minimizar ni comparar el dolor de la persona y permitirle hablar abiertamente de lo que siente.

¿Cómo detectar a alguien en crisis emocional?

Los psicólogos utilizan diversas herramientas, pero Jiménez explica que cualquier persona puede observar señales como:

Cambios en el comportamiento corporal

Expresiones negativas constantes

Frases asociadas a desesperanza

Mención de no tener propósito

Aislamiento o actitud evasiva

Según el especialista, la crisis "va comiendo por dentro a la persona, que suele resistirse a decir lo que realmente siente".

También destaca la importancia de brindar apoyo con una voz tranquila, sin juicios ni alarmas, transmitiendo seguridad y evitando cualquier comentario que pueda aumentar la angustia. “Una palabra puede darle vida… o puede destruirla”, advierte. Recomienda, además, retirar objetos que puedan representar riesgo y crear un entorno de calma y seguridad.

¿Qué hacer si la crisis emocional conduce a pensamientos suicidas?

El psicólogo explica que en una crisis emocional profunda “la mente está vacía y una mente vacía es peligrosa”, pues pueden aparecer pensamientos intrusivos y confusión que nublan la capacidad de decidir racionalmente.

Jiménez agrega que, para muchas personas, la fe y el componente espiritual también juegan un papel importante: “El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Muchos se apoyan en la fe, y es válido nutrir esa parte en momentos de crisis. Solo Dios puede romper ciertas ataduras”, concluyó.