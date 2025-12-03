Panamá Economía -  3 de diciembre de 2025 - 10:15

MEF firma acuerdos internacionales para reforzar la transparencia fiscal de Panamá

El Ministerio de Economía y Finánzas (MEF) firmó un acuerdo internacionales para reforzar la transparencia fiscal y el intercambio automático de información.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá firmó dos acuerdos multilaterales destinados a fortalecer la transparencia fiscal y combatir la evasión, según informó el Ministerio de Economía y Finánzas (MEF), durante la 18ª Reunión Plenaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.

Se trata del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF MCAA) y la Adenda al Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Estándar Común de Reporte (Addendum CRS MCAA).

Estos instrumentos permitirán a la administración tributaria panameña recibir y compartir información automática tanto sobre operaciones con criptoactivos como sobre cuentas financieras tradicionales con múltiples jurisdicciones, reduciendo riesgos de evasión fiscal y el uso indebido de estructuras financieras para erosionar las bases imponibles.

La firma estuvo a cargo de la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, en representación de Panamá, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con ello, el país reafirma su compromiso con la modernización del marco de transparencia fiscal y su alineación con los nuevos estándares globales.

La adhesión simultánea al CARF MCAA y al Addendum CRS MCAA coloca a Panamá dentro del grupo de jurisdicciones que se preparan para iniciar intercambios automáticos de información bajo estos marcos actualizados. Ambos instrumentos complementan la implementación previa del CRS y otras iniciativas de cooperación internacional.

