Bancada Vamos solicita al MEF detalles sobre los traslados de fondos a municipios

La bancada Vamos presentó una solicitud formal al MEF para conocer los detalles sobre los traslados de fondos realizados a municipios.

Ana Canto
Diputados de la bancada Vamos presentaron una solicitud formal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conocer los detalles sobre los traslados de fondos realizados a distintos municipios. La petición busca precisar cuáles fueron los documentos que autorizaron dichos desembolsos.

El lunes 1 de diciembre, el exdiputado y presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, denunció en la edición matutina de Telemetro Reporta la presunta transferencia de miles de dólares a varias alcaldías a través del MEF.

Según las últimas resoluciones, estos son los municipios que han recibido fondos:

  • Aguadulce, provincia de Coclé: cerca de medio millón de balboas.
  • Almirante, provincia de Bocas del Toro: B/. 150,000.00.
  • Antón, provincia de Coclé : B/. 150,000.00.
  • Calobre, provincia de Veraguas: B/. 100,00.00
  • La Chorrera, provincia de Panamá Oeste: B/. 310,000.00
  • Macaracas, provincia de Los Santos: B/. 160,000.00
  • Pedasí, provincia de Los Santos: B/. 750,000.00
  • San Carlos: cerca de medio millón de balboas
  • Tierras Altas: B/. 400,000.00
  • Tolé: B/. 150,000.00 de traslado y B/. 500,000.00 de presupuesto

Otros distritos que también recibieron recursos incluyen La Pintada, Olá y Parita.

