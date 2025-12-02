Bancada Vamos solicita al MEF detalles sobre los traslados de fondos a municipios

Diputados de la bancada Vamos presentaron una solicitud formal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conocer los detalles sobre los traslados de fondos realizados a distintos municipios. La petición busca precisar cuáles fueron los documentos que autorizaron dichos desembolsos.
Le podría interesar: Ministro Felipe Chapman ordena investigar transferencias extraordinarias del MEF
Según las últimas resoluciones, estos son los municipios que han recibido fondos:
- Aguadulce, provincia de Coclé: cerca de medio millón de balboas.
- Almirante, provincia de Bocas del Toro: B/. 150,000.00.
- Antón, provincia de Coclé : B/. 150,000.00.
- Calobre, provincia de Veraguas: B/. 100,00.00
- La Chorrera, provincia de Panamá Oeste: B/. 310,000.00
- Macaracas, provincia de Los Santos: B/. 160,000.00
- Pedasí, provincia de Los Santos: B/. 750,000.00
- San Carlos: cerca de medio millón de balboas
- Tierras Altas: B/. 400,000.00
- Tolé: B/. 150,000.00 de traslado y B/. 500,000.00 de presupuesto
Otros distritos que también recibieron recursos incluyen La Pintada, Olá y Parita.