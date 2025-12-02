Bancada Vamos solicita al MEF detalles sobre los traslados de fondos a municipios

Bancada Vamos solicita al MEF detalles sobre los traslados a municipios.

Diputados de la bancada Vamos presentaron una solicitud formal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conocer los detalles sobre los traslados de fondos realizados a distintos municipios. La petición busca precisar cuáles fueron los documentos que autorizaron dichos desembolsos.

El lunes 1 de diciembre, el exdiputado y presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, denunció en la edición matutina de Telemetro Reporta la presunta transferencia de miles de dólares a varias alcaldías a través del MEF.

Según las últimas resoluciones, estos son los municipios que han recibido fondos:

Aguadulce, provincia de Coclé: cerca de medio millón de balboas.

Almirante, provincia de Bocas del Toro: B/. 150,000.00.

Antón, provincia de Coclé : B/. 150,000.00.

Calobre, provincia de Veraguas: B/. 100,00.00

La Chorrera, provincia de Panamá Oeste: B/. 310,000.00

Macaracas, provincia de Los Santos: B/. 160,000.00

Pedasí, provincia de Los Santos: B/. 750,000.00

San Carlos: cerca de medio millón de balboas

Tierras Altas: B/. 400,000.00

Tolé: B/. 150,000.00 de traslado y B/. 500,000.00 de presupuesto

Otros distritos que también recibieron recursos incluyen La Pintada, Olá y Parita.