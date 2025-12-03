DIJ alerta aumento de estafas en línea con IA y hackeo de WhatsApp

El mayor Wladimir González, jefe de Ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) , alertó sobre el incremento de estafas en línea durante la temporada de fin de año, una época en la que los delincuentes aprovechan la alta actividad comercial y el movimiento en redes sociales.

González explicó que las modalidades delictivas ya no se limitan a la venta de celulares o consolas de videojuegos. “Ahora se aprovechan de cualquier tema que pueda ser de provecho para los delincuentes. Estamos hablando de alquiler de cabañas, venta de paquetes vacacionales, servicios y otros productos”, señaló.

DIJ advierte de hackeo de WhatsApp y uso de IA para suplantación de voz

El jefe de Ciberdelito advirtió que una de las tendencias más preocupantes es el hackeo de cuentas de WhatsApp, que luego son utilizadas para estafar a los contactos de la víctima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996204076950827308&partner=&hide_thread=false El mayor Wladimir González, jefe de Ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), advierte sobre los riesgos de ofertas de trabajo a través de redes sociales: “están citando a personas que están interesadas en buscar un trabajo, siempre tratan de aprovecharse de… pic.twitter.com/cQBcobHSav — Telemetro Reporta (@TReporta) December 3, 2025

"Hacen llamadas utilizando inteligencia artificial donde imitan la voz de una persona y engañan a familiares diciéndoles que están graves en el hospital", explicó González.

Esta técnica busca generar desesperación para que los afectados transfieran dinero de inmediato.

Ofertas de empleo falsas: otra modalidad en aumento

González también alertó sobre las falsas ofertas laborales que circulan en redes sociales y plataformas digitales. “Están citando a personas interesadas en buscar un trabajo. Siempre tratan de aprovecharse de esa necesidad de las personas”, indicó. Estas convocatorias fraudulentas pueden derivar en robos, extorsiones o recolección de datos sensibles para posteriores delitos.

Las autoridades reiteran el llamado a verificar perfiles, evitar enlaces sospechosos y no compartir información personal sin confirmar la legitimidad de las ofertas o servicios.