WhatsApp deja de funcionar en estos teléfonos: ¿está el tuyo entre ellos?

Desde el pasado 31 de octubre de 2025 WhatsApp deja de funcionar en una serie de dispositivos antiguos, según anunció Meta. Esta decisión responde a la actualización de sus requisitos mínimos de sistema operativo para mejorar la seguridad, el rendimiento y permitir nuevas funciones.
WhatsApp: Requisitos mínimos que cambian
WhatsApp subió la prioridad de sus requerimientos, ahora solo será compatible con Android 5.1 o versiones superiores y con iPhone que ejecuten iOS 15.1 o posteriores. Esto excluye dispositivos que funcionen con sistemas operativos más antiguos y que no pueden actualizarse.
Algunos modelos afectados
Entre los modelos que perderán soporte se encuentran varios smartphones clásicos:
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.
- Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, G3.
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.
- Huawei: Ascend Mate 2.
- HTC: One M8.
¿Por qué WhatsApp hace esto?
Meta explica que mantener soporte para sistemas obsoletos resulta cada vez más riesgoso desde el punto de vista de seguridad, y limita la capacidad de lanzar mejoras. Además, los dispositivos más antiguos no cuentan con el hardware necesario para ejecutar nuevas herramientas de la app sin afectar su funcionamiento.
¿Qué hacer si mi celular está en la lista?
- Verifica la versión de tu sistema: en Android, ve a Ajustes → Acerca del teléfono → Versión de Android; en iPhone, ve a Ajustes → General → Información → Versión de iOS.
- Si tu sistema es compatible, asegúrate de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp.
- Si no lo es, considera actualizar a un dispositivo más moderno para seguir usando la app.
- También es recomendable hacer una copia de seguridad de tus chats (Google Drive o iCloud) para no perder tu historial.