WhatsApp deja de funcionar en estos teléfonos: ¿está el tuyo entre ellos?

Un nuevo ajuste de WhatsApp dejará fuera a varios móviles.

Desde el pasado 31 de octubre de 2025 WhatsApp deja de funcionar en una serie de dispositivos antiguos, según anunció Meta. Esta decisión responde a la actualización de sus requisitos mínimos de sistema operativo para mejorar la seguridad, el rendimiento y permitir nuevas funciones.

llamadas por whatsapp WhatsApp ahora solo será compatible con Android 5.1 y iOS 15.1. NordWood Themes / Unsplash

WhatsApp: Requisitos mínimos que cambian

WhatsApp subió la prioridad de sus requerimientos, ahora solo será compatible con Android 5.1 o versiones superiores y con iPhone que ejecuten iOS 15.1 o posteriores. Esto excluye dispositivos que funcionen con sistemas operativos más antiguos y que no pueden actualizarse.

Algunos modelos afectados

Entre los modelos que perderán soporte se encuentran varios smartphones clásicos:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.

Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, G3.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.

Huawei: Ascend Mate 2.

HTC: One M8.

¿Por qué WhatsApp hace esto?

Meta explica que mantener soporte para sistemas obsoletos resulta cada vez más riesgoso desde el punto de vista de seguridad, y limita la capacidad de lanzar mejoras. Además, los dispositivos más antiguos no cuentan con el hardware necesario para ejecutar nuevas herramientas de la app sin afectar su funcionamiento.

¿Qué hacer si mi celular está en la lista?