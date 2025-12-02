Adulta mayor de 87 años es agredida físicamente por su sobrino en Veraguas

Una adulta mayor de 87 años, residente en la comunidad de Quebro, en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, fue víctima de una agresión física presuntamente cometida por uno de sus sobrinos, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según las declaraciones, el sujeto utilizó un palo de escoba para golpearla en repetidas ocasiones. Tras el incidente, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde recibió atención y se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Ante este lamentable hecho, las autoridades provinciales informaron que se le están brindando las atenciones sanitarias y el acompañamiento psicológico necesarios. Además, expresaron preocupación por el aumento de casos de maltrato a adultos mayores, especialmente luego de que un episodio similar se registrara semanas atrás.

La Policía Nacional confirmó la aprehensión del presunto agresor, quien será presentado ante un tribunal de garantías.