Alertas oficiales de ciberseguridad: estafas comunes de fin de año y cómo evitarlas

En estas fechas festivas, la ciberseguridad es clave para evitar estafas.

En la temporada de fin de año, con compras, descuentos, regalos y trámites digitales, aumenta el riesgo de estafas en línea. Por ello, las autoridades y expertos en ciberseguridad advierten sobre los fraudes más comunes en esta época e insisten en extremar las precauciones. Seguir algunos pasos simples puede marcar la diferencia y proteger tu información personal y financiera.

También te puede interesar: ¿Cómo evitar subir de peso en diciembre sin dejar de disfrutar las comidas festivas?

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ciberseguridad - unsplash.jpg En diciembre la ciberseguridad es primordial debido al aumento masivo de estafas online. Unsplash

Ciberseguridad: principales amenazas digitales de fin de año

Entre los engaños más frecuentes están los sitios falsos que simulan tiendas reales, diseñados para robar datos bancarios o nunca entregar lo que ofrecen. También abundan los correos, mensajes y anuncios con ofertas irresistibles que utilizan técnicas de phishing método de fraude digital para engañarte y hacer que reveles datos personales, claves bancarias o números de tarjeta.

Otras modalidades incluyen solicitudes urgentes de pago mediante tarjetas de regalo, “ofertas” demasiado buenas para ser verdad o suplantaciones de empresas de mensajería y servicios.

Además, en 2025, organizaciones de seguridad advierten que los fraudes están evolucionando: ya existen estafas impulsadas por inteligencia artificial, con voces falsas o suplantación de identidad, capaces de engañar incluso a quienes suelen estar atentos.

shutter-speed-BQ9usyzHx_w-unsplash Entre los engaños más frecuentes están los sitios falsos que simulan tiendas reales. Shutter Speed / Unsplash

Cómo protegerte: prácticas seguras y hábitos digitales

Verifica siempre que la página web tenga protocolo seguro (https://) y revisa bien la URL antes de ingresar datos.

No confíes en ofertas que parezcan “demasiado buenas para ser verdad” o que exijan urgencia para pagar, y evita responder a enlaces enviados por SMS o mensajes inesperados.

Activa métodos de seguridad como la autenticación de dos factores (2FA), mantén contraseñas únicas y fuertes, y revisa los movimientos de tus cuentas tras realizar compras o transacciones.

Evita usar redes Wi-Fi públicas para pagos o para ingresar datos sensibles; realiza compras desde redes seguras y confiables.

Si algo te parece sospechoso, busca directamente el sitio oficial de la empresa o institución. No utilices enlaces enviados por terceros.

En estas fechas festivas, la precaución digital es clave. Mantente alerta, usa el sentido común y aplica buenas prácticas: así disfrutarás de tus compras y trámites sin poner en riesgo tu seguridad.