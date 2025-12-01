¿Cómo evitar subir de peso en diciembre sin dejar de disfrutar las comidas festivas?

En diciembre disfrutar de las comidas típicas no significa que debas ganar kilos de más.

Diciembre suele venir cargado de celebraciones, reuniones y comidas generosas. Pero disfrutar de los platillos típicos no significa necesariamente que debas ganar kilos de más. Con algunas estrategias inteligentes, puedes saborear sin culpa ni excesos y mantener tu peso estable mientras compartes con familiares y amigos.

comida navideña En diciembre encontramos deliciosas comidas en todas partes. Jed Owen / Unsplash

Planifica bien tus comidas en diciembre para evitar excesos

Evita llegar a una fiesta con hambre: desayuna o come algo ligero y nutritivo antes de asistir. Esto ayuda a controlar el apetito y evita que te lances directamente a los alimentos más calóricos. Además, procura llenar primero tu plato con verduras o frutas; luego añade porciones moderadas de proteína magra y reserva los carbohidratos o postres como una indulgencia ocasional.

Control de porciones, moderación y movimiento

Una de las claves está en servir porciones moderadas, incluso cuando haya muchas opciones de comida. Opta por cantidades pequeñas de los platos más calóricos o grasosos y evita repetir raciones rápidamente.

Además, no dejes de moverte: mantener tu rutina de actividad física aunque sea con caminatas, bailes o actividades sociales activas ayuda a quemar calorías extras y favorece la salud en general.

Hidrátate, prioriza lo ligero y escucha a tu cuerpo

Durante las celebraciones suele haber bebidas azucaradas o alcohólicas; alternarlas con agua reduce calorías innecesarias y ayuda a mantener la sensación de saciedad. Asimismo, incluye frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, que contribuyen a sentirte satisfecho con menos calorías.

Disfrutar de las comidas típicas decembrinas no tiene por qué implicar ganar peso. Con un poco de conciencia, planificación y moderación, puedes celebrar sin sacrificar tu bienestar.