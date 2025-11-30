Bazar “Los Retazos Tienen Magia” será del 5 al 7 de diciembre

Del 5 al 7 de diciembre, el Parque Omar será el escenario del bazar navideño “Los Retazos Tienen Magia”, una iniciativa que reunirá artesanías y artículos elaborados por personas privadas de libertad en centros penitenciarios de todo el país.

El Ministerio de Gobierno (MinGob) informó que esta actividad, abierta al público y completamente gratuita, busca promover la reinserción social a través del trabajo creativo, así como mostrar el talento que desarrollan los privados de libertad en los distintos talleres penitenciarios.

El bazar abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre, en horario de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., mientras que el sábado 6 y domingo 7 estará disponible de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Los visitantes podrán encontrar una variedad de productos hechos a mano, ideales para regalos navideños, al tiempo que apoyan proyectos de rehabilitación y emprendimiento dentro del sistema penitenciario.

“Los Retazos Tienen Magia” forma parte de las actividades que impulsa el MinGob para visibilizar los programas de capacitación y las oportunidades de reinserción laboral que reciben las personas privadas de libertad.