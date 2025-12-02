Naviferias del 3 y 4 de diciembre: estas son las provincias con venta de jamón

Este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá Este, a partir de las 7:00 a.m.
Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.
Naviferias del miércoles 3 de diciembre
Chiriquí
- Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete
- Plaza de Dolega, distrito de Dolega
- Parque de Gualaca cabecera
Los Santos
- A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), Macaracas
- Parque central de Pedasí
- Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí
- Cancha municipal de Tonosí
Herrera
- Plaza de toros de Parita
- Cancha comunal de Cabuya (Parita)
- Cancha municipal de Santa María cabecera
- Estadio municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)
- Casa comunal de Los Canelos (Santa María)
- Casa comunal de El Limón de Santa María
Panamá Este
- Casa comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo
- Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo
Naviferias del jueves 4 de diciembre
Herrera
- Parque San Sebastián de Ocú cabecera
- Casa comunal de Los Llanos, Ocú
- Casa municipal de Las Minas cabecera
- Casa comunal de Chepo, Las Minas
- Cancha municipal de Los Pozos cabecera
- Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos
- Cancha municipal de Pesé cabecera
Panamá Este
- Agencia el IMA, en el distrito de Chepo