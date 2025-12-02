Panamá Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 15:42

Naviferias del 3 y 4 de diciembre: estas son las provincias con venta de jamón

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo para las Naviferias.

Naviferias en Guararé 2025.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá Este, a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo.

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del miércoles 3 de diciembre

Chiriquí

  • Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete
  • Plaza de Dolega, distrito de Dolega
  • Parque de Gualaca cabecera

Los Santos

  • A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), Macaracas
  • Parque central de Pedasí
  • Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí
  • Cancha municipal de Tonosí

Herrera

  • Plaza de toros de Parita
  • Cancha comunal de Cabuya (Parita)
  • Cancha municipal de Santa María cabecera
  • Estadio municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)
  • Casa comunal de Los Canelos (Santa María)
  • Casa comunal de El Limón de Santa María

Panamá Este

  • Casa comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo
  • Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

Naviferias del jueves 4 de diciembre

Herrera

  • Parque San Sebastián de Ocú cabecera
  • Casa comunal de Los Llanos, Ocú
  • Casa municipal de Las Minas cabecera
  • Casa comunal de Chepo, Las Minas
  • Cancha municipal de Los Pozos cabecera
  • Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos
  • Cancha municipal de Pesé cabecera

Panamá Este

  • Agencia el IMA, en el distrito de Chepo
