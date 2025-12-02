Naviferias del 3 y 4 de diciembre: estas son las provincias con venta de jamón

Este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá Este, a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo.

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del miércoles 3 de diciembre

Chiriquí

Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete

Plaza de Dolega, distrito de Dolega

Parque de Gualaca cabecera

Los Santos

A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), Macaracas

Parque central de Pedasí

Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí

Cancha municipal de Tonosí

Herrera

Plaza de toros de Parita

Cancha comunal de Cabuya (Parita)

Cancha municipal de Santa María cabecera

Estadio municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)

Casa comunal de Los Canelos (Santa María)

Casa comunal de El Limón de Santa María

Panamá Este

Casa comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo

Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

Naviferias del jueves 4 de diciembre

Herrera

Parque San Sebastián de Ocú cabecera

Casa comunal de Los Llanos, Ocú

Casa municipal de Las Minas cabecera

Casa comunal de Chepo, Las Minas

Cancha municipal de Los Pozos cabecera

Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos

Cancha municipal de Pesé cabecera

Panamá Este

Agencia el IMA, en el distrito de Chepo