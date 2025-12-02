Naviferias 2025: IMA confirma cuál es el único método de pago aceptado

Venta de la caja navideña del IMA. IMA

Por Ana Canto Este martes 2 de diciembre inició la venta de las cajas navideñas en las Naviferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), dirigidas a toda la población interesada en adquirir el jamón tipo picnic y otros productos al módico precio de B/. 15.00.

La entidad reiteró que el pago de la caja será exclusivamente en efectivo, en actividades que se extenderán hasta el viernes 19 de diciembre a nivel nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995932227872477554&partner=&hide_thread=false El @IMA_Pma recordó a los asistentes a las Naviferias 2025 que deben llevar efectivo para adquirir sus productos y sólo se venderá una bolsa navideña por familia, previa identificación de la cédula del comprador.



Este martes dio inicio la actividad en las provincias de Chiriquí,… pic.twitter.com/KxgW8B7XW7 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 2, 2025 Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.

No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.

Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.

Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla. Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar. Naviferias del miércoles 3 de diciembre Chiriquí Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete

Plaza de Dolega, distrito de Dolega

Parque de Gualaca cabecera Los Santos A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), Macaracas

Parque central de Pedasí

Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí

Cancha municipal de Tonosí Herrera Plaza de toros de Parita

Cancha comunal de Cabuya (Parita)

Cancha municipal de Santa María cabecera

Estadio municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)

Casa comunal de Los Canelos (Santa María)

Casa comunal de El Limón de Santa María Panamá Este Casa comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo

Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo