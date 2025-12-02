Panamá Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 14:36

Naviferias 2025: IMA confirma cuál es el único método de pago aceptado

Este martes inició la venta de las cajas navideñas en las Naviferias 2025, beneficiando a miles de panameños de diversas provincias.

Venta de la caja navideña del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 2 de diciembre inició la venta de las cajas navideñas en las Naviferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), dirigidas a toda la población interesada en adquirir el jamón tipo picnic y otros productos al módico precio de B/. 15.00.

La entidad reiteró que el pago de la caja será exclusivamente en efectivo, en actividades que se extenderán hasta el viernes 19 de diciembre a nivel nacional.

Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña

  • Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
  • No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
  • Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
  • Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.

Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del miércoles 3 de diciembre

Chiriquí

  • Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete
  • Plaza de Dolega, distrito de Dolega
  • Parque de Gualaca cabecera

Los Santos

  • A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), Macaracas
  • Parque central de Pedasí
  • Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí
  • Cancha municipal de Tonosí

Herrera

  • Plaza de toros de Parita
  • Cancha comunal de Cabuya (Parita)
  • Cancha municipal de Santa María cabecera
  • Estadio municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)
  • Casa comunal de Los Canelos (Santa María)
  • Casa comunal de El Limón de Santa María

Panamá Este

  • Casa comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo
  • Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo
