Naviferias 2025: IMA confirma cuál es el único método de pago aceptado

Este martes 2 de diciembre inició la venta de las cajas navideñas en las Naviferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), dirigidas a toda la población interesada en adquirir el jamón tipo picnic y otros productos al módico precio de B/. 15.00.
Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña
- Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
- No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
- Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
- Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.
Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.
Naviferias del miércoles 3 de diciembre
Chiriquí
- Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete
- Plaza de Dolega, distrito de Dolega
- Parque de Gualaca cabecera
Los Santos
- A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), Macaracas
- Parque central de Pedasí
- Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí
- Cancha municipal de Tonosí
Herrera
- Plaza de toros de Parita
- Cancha comunal de Cabuya (Parita)
- Cancha municipal de Santa María cabecera
- Estadio municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)
- Casa comunal de Los Canelos (Santa María)
- Casa comunal de El Limón de Santa María
Panamá Este
- Casa comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo
- Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo