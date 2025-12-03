Vacantes ACP diciembre 2025: lista completa de empleos

La Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) actualizó su lista de vacantes laborales para diciembre de 2025, dirigida a profesionales técnicos, operativos y especialistas en áreas clave para el funcionamiento del Canal. Los interesados deben crear o actualizar su perfil en el portal oficial de empleos de la entidad para completar su postulación.

Entre las posiciones disponibles se encuentran oficios especializados, profesionales de ingeniería, perfiles administrativos, técnicos y puestos temporales en áreas estratégicas.

Vacantes anunciadas por la ACP para diciembre 2025

Acabador en Concreto

Agrónomo

Albañil

Analista de Procesos Estratégicos (Temporal)

Aparejador

Armador de Embarcaciones

Asistente de Exoneraciones y Trámites Aduaneros

Carpintero

Carpintero de Dique Seco

Electricista de Alto Voltaje

Especialista en Ciencias Geológicas (Temporal)

Especialista en Contratos

Especialista en Informática (Administración de Datos) – (Temporal)

Especialista en Informática (Demanda Estratégica)

Especialista en Informática – Desarrollo de Software / Análisis de Sistemas (Temporal)

Especialista en Planificación para Contingencias

Especialista en Producción Audiovisual (Temporal)

Especialista Interdisciplinario (Ciencias Sociales)

Ingeniero Civil (Hidráulico–Sanitaria)

Instructor

Mecánico de Instrumentos de Precisión

Mecánico Tornero

Médico General

Oficial de Máquinas

Operador de Planta Potabilizadora

Pintor

Programa de Entrenamiento para Pasacables

Psicólogo Comunitario

Soldador

Trabajador en Estructuras de Hierro (Reforzador)

La ACP recordó que el Centro de Reclutamiento ofrece orientación y acceso a computadoras para facilitar el proceso de postulación. Este servicio está disponible los martes y viernes, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.

Para conocer requisitos específicos, nuevas vacantes y actualizaciones constantes, se recomienda ingresar directamente al portal oficial de empleos de la ACP.