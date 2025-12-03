Vacantes ACP diciembre 2025: lista completa de empleos

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) actualizó su lista de vacantes laborales para diciembre de 2025, dirigida a profesionales técnicos, operativos y especialistas en áreas clave para el funcionamiento del Canal. Los interesados deben crear o actualizar su perfil en el portal oficial de empleos de la entidad para completar su postulación.
Entre las posiciones disponibles se encuentran oficios especializados, profesionales de ingeniería, perfiles administrativos, técnicos y puestos temporales en áreas estratégicas.
Vacantes anunciadas por la ACP para diciembre 2025
- Acabador en Concreto
- Agrónomo
- Albañil
- Analista de Procesos Estratégicos (Temporal)
- Aparejador
- Armador de Embarcaciones
- Asistente de Exoneraciones y Trámites Aduaneros
- Carpintero
- Carpintero de Dique Seco
- Electricista de Alto Voltaje
- Especialista en Ciencias Geológicas (Temporal)
- Especialista en Contratos
- Especialista en Informática (Administración de Datos) – (Temporal)
- Especialista en Informática (Demanda Estratégica)
- Especialista en Informática – Desarrollo de Software / Análisis de Sistemas (Temporal)
- Especialista en Planificación para Contingencias
- Especialista en Producción Audiovisual (Temporal)
- Especialista Interdisciplinario (Ciencias Sociales)
- Ingeniero Civil (Hidráulico–Sanitaria)
- Instructor
- Mecánico de Instrumentos de Precisión
- Mecánico Tornero
- Médico General
- Oficial de Máquinas
- Operador de Planta Potabilizadora
- Pintor
- Programa de Entrenamiento para Pasacables
- Psicólogo Comunitario
- Soldador
- Trabajador en Estructuras de Hierro (Reforzador)
La ACP recordó que el Centro de Reclutamiento ofrece orientación y acceso a computadoras para facilitar el proceso de postulación. Este servicio está disponible los martes y viernes, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.
Para conocer requisitos específicos, nuevas vacantes y actualizaciones constantes, se recomienda ingresar directamente al portal oficial de empleos de la ACP.