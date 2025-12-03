Panamá Nacionales -  3 de diciembre de 2025 - 07:25

Vacantes ACP diciembre 2025: lista completa de empleos

La ACP publica vacantes para diciembre 2025. Conoce la lista completa de empleos, requisitos y cómo postular en el portal oficial.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) actualizó su lista de vacantes laborales para diciembre de 2025, dirigida a profesionales técnicos, operativos y especialistas en áreas clave para el funcionamiento del Canal. Los interesados deben crear o actualizar su perfil en el portal oficial de empleos de la entidad para completar su postulación.

Entre las posiciones disponibles se encuentran oficios especializados, profesionales de ingeniería, perfiles administrativos, técnicos y puestos temporales en áreas estratégicas.

Vacantes anunciadas por la ACP para diciembre 2025

  • Acabador en Concreto
  • Agrónomo
  • Albañil
  • Analista de Procesos Estratégicos (Temporal)
  • Aparejador
  • Armador de Embarcaciones
  • Asistente de Exoneraciones y Trámites Aduaneros
  • Carpintero
  • Carpintero de Dique Seco
  • Electricista de Alto Voltaje
  • Especialista en Ciencias Geológicas (Temporal)
  • Especialista en Contratos
  • Especialista en Informática (Administración de Datos) – (Temporal)
  • Especialista en Informática (Demanda Estratégica)
  • Especialista en Informática – Desarrollo de Software / Análisis de Sistemas (Temporal)
  • Especialista en Planificación para Contingencias
  • Especialista en Producción Audiovisual (Temporal)
  • Especialista Interdisciplinario (Ciencias Sociales)
  • Ingeniero Civil (Hidráulico–Sanitaria)
  • Instructor
  • Mecánico de Instrumentos de Precisión
  • Mecánico Tornero
  • Médico General
  • Oficial de Máquinas
  • Operador de Planta Potabilizadora
  • Pintor
  • Programa de Entrenamiento para Pasacables
  • Psicólogo Comunitario
  • Soldador
  • Trabajador en Estructuras de Hierro (Reforzador)

La ACP recordó que el Centro de Reclutamiento ofrece orientación y acceso a computadoras para facilitar el proceso de postulación. Este servicio está disponible los martes y viernes, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.

Para conocer requisitos específicos, nuevas vacantes y actualizaciones constantes, se recomienda ingresar directamente al portal oficial de empleos de la ACP.

