Panamá Nacionales -  28 de noviembre de 2025 - 13:00

ACP mantiene vertidos en Madden y Gatún por lluvias en la cuenca

La ACP mantiene vertidos en las represas de Madden y Gatún por intensas lluvias. Cierran rampa de Gambia y muelle Gallo y piden evitar actividades aguas abajo.

ACP mantiene vertidos en Madden y Gatún por lluvias en la cuenca

ACP mantiene vertidos en Madden y Gatún por lluvias en la cuenca

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que mantiene vertidos controlados en las represas de Madden y Gatún, producto de las fuertes e intensas lluvias registradas en la cuenca en las últimas horas.

Como medida preventiva, la rampa de Gambia y el muelle Gallo permanecerán cerrados temporalmente, con el fin de garantizar la seguridad de residentes y turistas que realizan recorridos en el lago Gatún.

ACP mantiene vertidos en Madden y Gatún

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994463300818510161&partner=&hide_thread=false

La ACP también hizo un llamado a los usuarios y visitantes de las áreas ubicadas aguas abajo de la presa Gatún, exhortándolos a evitar actividades recreativas o de navegación mientras se mantengan los vertidos.

La entidad señaló que estas acciones forman parte de los protocolos de manejo de agua para proteger las operaciones del Canal y salvaguardar a las comunidades cercanas durante periodos de alta precipitación.

En esta nota:
Seguir leyendo

ACP reporta que los niveles de Gatún y Alhajuela están por alcanzar su máximo operativo

ACP cierra temporalmente el Centro de Visitantes de Agua Clara por lluvias

Pagos a jubilados y pensionados de diciembre será la próxima semana

Recomendadas

Más Noticias