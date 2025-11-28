ACP mantiene vertidos en Madden y Gatún por lluvias en la cuenca

La Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) informó que mantiene vertidos controlados en las represas de Madden y Gatún, producto de las fuertes e intensas lluvias registradas en la cuenca en las últimas horas.

Como medida preventiva, la rampa de Gambia y el muelle Gallo permanecerán cerrados temporalmente, con el fin de garantizar la seguridad de residentes y turistas que realizan recorridos en el lago Gatún.

— Telemetro Reporta (@TReporta) November 28, 2025

La ACP también hizo un llamado a los usuarios y visitantes de las áreas ubicadas aguas abajo de la presa Gatún, exhortándolos a evitar actividades recreativas o de navegación mientras se mantengan los vertidos.

La entidad señaló que estas acciones forman parte de los protocolos de manejo de agua para proteger las operaciones del Canal y salvaguardar a las comunidades cercanas durante periodos de alta precipitación.