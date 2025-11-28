MIDES inicia pagos en áreas de difícil acceso el próximo lunes

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que a partir del próximo lunes iniciará la fase final de pagos en las áreas de difícil acceso, correspondiente a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC).

La ministra del MIDES, Beatriz Carles de Arango, confirmó que el proceso avanza de forma sostenida y que ya se cumplió con el pago mediante la tarjeta Clave Social, permitiendo que miles de familias reciban su apoyo económico sin contratiempos.

MIDES comenzará el lunes la última fase de pagos

"Hemos hecho el pago de la modalidad tarjeta Clave Social, y el lunes comenzamos la última fase, donde hemos logrado cumplir con los cuatro programas a cabalidad, llegando a más de 186 mil beneficiarios y nos desplazamos a esas áreas de difícil acceso", explicó la ministra Carles de Arango.

Los equipos del MIDES se trasladarán a diversas comunidades apartadas del país para garantizar que los beneficiarios puedan recibir su apoyo económico correspondiente antes de cerrar el año.

Los PTMC incluyen programas como:

120 a los 65

Red de Oportunidades

Bono Alimentación Escolar

Ángel Guardián

Con esta última fase, el MIDES busca completar la cobertura total de más de 186 mil beneficiarios en todo el territorio nacional, especialmente en regiones donde el acceso es limitado por las condiciones geográficas o climáticas.