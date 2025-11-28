MIDES inicia pagos en áreas de difícil acceso el próximo lunes

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que a partir del próximo lunes iniciará la fase final de pagos en las áreas de difícil acceso, correspondiente a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC).
La ministra del MIDES, Beatriz Carles de Arango, confirmó que el proceso avanza de forma sostenida y que ya se cumplió con el pago mediante la tarjeta Clave Social, permitiendo que miles de familias reciban su apoyo económico sin contratiempos.
MIDES comenzará el lunes la última fase de pagos
Los equipos del MIDES se trasladarán a diversas comunidades apartadas del país para garantizar que los beneficiarios puedan recibir su apoyo económico correspondiente antes de cerrar el año.
Los PTMC incluyen programas como:
- 120 a los 65
- Red de Oportunidades
- Bono Alimentación Escolar
- Ángel Guardián
Con esta última fase, el MIDES busca completar la cobertura total de más de 186 mil beneficiarios en todo el territorio nacional, especialmente en regiones donde el acceso es limitado por las condiciones geográficas o climáticas.