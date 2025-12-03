Presidencia de Panamá realiza encendido navideño 2025

La Presidencia de la República celebró la llegada de la Navidad con el tradicional encendido de luces del Palacio de las Garzas, acto encabezado por el presidente José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen de Mulino, la tarde de este martes 2 de diciembre. El evento simbolizó el inicio de la temporada navideña y el deseo de fortalecer la unidad y la esperanza en el país.

Presidencia de Panamá se ilumina con el encendido navideño

image

La actividad se realizó tras la sesión del Consejo de Gabinete y contó con la participación de familiares de la pareja presidencial, ministros de Estado, colaboradores y sus familias. El acto también incluyó presentaciones especiales de los niños cantores del Hogar de la Infancia, el Coro Infantil de la escuela Narciso Garay y la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana del Ministerio de Cultura.

Durante la ceremonia, se destacó este momento como una oportunidad para hacer una pausa en la rutina diaria y volver a lo esencial: el amor, la familia y la alegría de compartir. Asimismo, se envió un mensaje de paz, bondad y unión para todas las familias panameñas.

El encendido oficial se realizó con un conteo regresivo junto a los niños invitados, iluminando la casa presidencial y el árbol principal ubicado frente a las escalinatas. Con ello, se reafirmó un mensaje de solidaridad, fe y optimismo hacia un 2026 promisorio, con el anhelo de un Panamá lleno de paz, prosperidad y amor.