Lotería Nacional anuncia pago de bonificaciones: fechas y requisitos 2024

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que del 4 al 12 de diciembre realizará el pago de bonificaciones, intereses y aguinaldo a más de 13,000 billeteros titulares de libretas en todo el país.

Contenido relacionado: Esta es la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 3 de diciembre de 2025

Según la entidad, la entrega se efectuará en cheques, disponibles en el Auditorio de la sede principal, así como en direcciones provinciales y agencias, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Para retirar el beneficio, los billeteros titulares deberán presentar su cédula de identidad personal y el recibo celeste del último sorteo cancelado.

Lotería Nacional: ¿Quiénes tienen derecho a recibir la bonificación?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995928607370477764&partner=&hide_thread=false Del 4 al 12 de diciembre la Lotería Nacional de Beneficencia (@lnbpma) estará realizando el pago de bonificaciones, intereses y aguinaldo a más de 13,000 billeteros titulares de las libretas a nivel nacional.



“La entrega será en cheques en el Auditorio de la Lotería Nacional de… pic.twitter.com/I8eMlwZlv2 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 2, 2025

La institución detalló que podrán recibir la bonificación:

Billeteros titulares de libretas, no autorizados, de los sorteos miercolito y dominical, que se mantengan activos y sin morosidad a la fecha de entrega.

Billeteros titulares de libretas, no autorizados, que hasta el 30 de junio de 2025 hayan depositado la garantía y retiren su asignación de manera regular, en concepto de extra, aun sin la Orden de Asignación correspondiente.

Además, la LNB aclaró que:

En caso de billeteros fallecidos, el beneficiario podrá retirar los intereses generados sobre el depósito de garantía.

Si el billetero enfrenta imposibilidad física comprobada, personal de la Dirección de Desarrollo Social realizará una visita domiciliaria mediante un trabajador social, quien dejará constancia del trámite.

La entidad reiteró que este proceso busca garantizar que los pagos lleguen de manera ordenada y directa a quienes mantienen sus libretas activas y al día.