Pirámide de Chakatín Entretenimiento -  2 de diciembre de 2025 - 10:27

Esta es la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 3 de diciembre de 2025

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 3 de diciembre de 2025, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Esta es la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 3 de diciembre de 2025.

Esta es la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 3 de diciembre de 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 3 diciembre de 2025.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 3, 6, 9 y 0.

¿Qué números le gustan a Chakatin para el sorteo miercolito del 3 de dicimebre de 2025?

A Chakatín para este sorteo le gustan mucho los números: 96 - 01 - 09 - 99 - 66

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 3 de diciembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 3 de diciembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 3 de diciembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

PIRAMIDEDECHAKATIN
En esta nota:
Seguir leyendo

Día de las Madres en Panamá: ¿Por qué se celebra el 8 de diciembre y la historia detrás de la fecha?

Karol G estrenará "Tropicoqueta: La Premier" este 7 de diciembre

Navidad en el Parque Omar: actividades gratuitas para disfrutar esta semana

Recomendadas

Más Noticias