Esta es la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 3 de diciembre de 2025.

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 3 diciembre de 2025.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 3 , 6 , 9 y 0 .

¿Qué números le gustan a Chakatin para el sorteo miercolito del 3 de dicimebre de 2025?

A Chakatín para este sorteo le gustan mucho los números: 96 - 01 - 09 - 99 - 66

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 3 de diciembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 3 de diciembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 3 de diciembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.