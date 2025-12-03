Joven es aprehendido con presunta droga, dulces y electrónicos

Un joven de 22 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN), luego de ser ubicado con dispositivos electrónicos, presunta sustancia ilícita, gomitas tipo dulces y dinero en efectivo.

La aprehensión se registró en la barriada Paso Las Tablas, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, como parte de acciones operativas ejecutadas en el área para combatir delitos relacionados con el microtráfico.

Según información policial preliminar, los indicios fueron decomisados y puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen de los artículos y sustancias encontradas.

La Policía Nacional reiteró que continuará reforzando los patrullajes y operativos en sectores residenciales de la región, con el objetivo de prevenir actividades delictivas y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes.