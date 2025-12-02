Personas privadas de libertad podrán continuar desarrollando sus habilidades en costura.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, inauguraron el Primer Taller Industrial Extra Muro del Plan Libertad, ubicado en la avenida B, que ofrecerá a cien personas privadas de libertad la oportunidad de desarrollar habilidades en costura.

Asimismo, podrán confeccionar uniformes, realizar trabajos de tapicería y elaborar bordados, consolidando así un espacio de continuidad para la reinserción social, la productividad y la transformación de vidas.

Agregó que en este taller continuarán confeccionándose los productos de la marca Remenditos, una colección de peluches elaborados por las propias personas privadas de libertad. Indicó además que, además de los cien internos que laborarán en este nuevo espacio, hay otros 1,800 trabajando en distintos programas a nivel nacional.

mingob-reclusos En este taller continuarán confeccionándose los productos de la marca Remenditos. MINGOB

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, anunció que se iniciará la confección de uniformes para todos los servidores públicos de la entidad, lo cual abrirá nuevas oportunidades laborales para los participantes del programa. También informó que, junto al Ministerio de Gobierno y las cooperativas, se establecerá un convenio para que los privados puedan ahorrar y, al recuperar su libertad, cuenten con recursos para apoyar a sus familias.

En tanto, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, destacó que este proyecto refleja una visión moderna del sistema, enfocada en la reinserción.

Durante la actividad, los privados entregaron a la primera dama peluches de Remenditos, además de un certificado y un cuento. También se realizó la firma simbólica del convenio entre el Mitradel y el Ministerio de Gobierno para la confección de uniformes destinados a la entidad. El evento concluyó con el corte de cinta del taller de industria textil.