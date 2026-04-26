Panamá Nacionales -  26 de abril de 2026 - 09:42

Pago a servidores públicos: estos son los que cobran este lunes 27 de abril

El MEF confirmó el pago a servidores públicos este 27 de abril. Conoce qué grupo cobra y las entidades incluidas en Panamá.

Pago a servidores públicos

Pago a servidores públicos

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de abril de 2026 para los servidores públicos a nivel nacional.

Calendario del segundo pago – lunes 27 de abril

PAGO
MINSA libera pagos atrasados.

MINSA libera pagos atrasados.

De acuerdo con la programación oficial, este lunes 27 de abril corresponde el pago al Grupo 1, que incluye:

  • Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)
  • Funcionarios del Ministerio de Educación de Panamá
  • Estamentos de seguridad
  • Personal del Ministerio de Cultura de Panamá

Pago corresponde a la segunda quincena

Este desembolso forma parte del pago regular de la segunda quincena de abril, establecido por el MEF dentro del calendario oficial para servidores públicos.

Las autoridades recomiendan a los funcionarios verificar sus cuentas bancarias o métodos de pago asignados para confirmar la acreditación correspondiente.

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