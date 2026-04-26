Pago a servidores públicos: estos son los que cobran este lunes 27 de abril

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de abril de 2026 para los servidores públicos a nivel nacional.

Contenido de interés: MEF entregará el CEPANIM de forma escalonada, aseguró el ministro Chapman

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Calendario del segundo pago – lunes 27 de abril

PAGO MINSA libera pagos atrasados. Alexander Grey / Unsplash

De acuerdo con la programación oficial, este lunes 27 de abril corresponde el pago al Grupo 1, que incluye:

Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)

Funcionarios del Ministerio de Educación de Panamá

Estamentos de seguridad

Personal del Ministerio de Cultura de Panamá

Pago corresponde a la segunda quincena

Este desembolso forma parte del pago regular de la segunda quincena de abril, establecido por el MEF dentro del calendario oficial para servidores públicos.

Las autoridades recomiendan a los funcionarios verificar sus cuentas bancarias o métodos de pago asignados para confirmar la acreditación correspondiente.