Pago a servidores públicos: estos son los que cobran este lunes 27 de abril

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de abril de 2026 para los servidores públicos a nivel nacional.
Calendario del segundo pago – lunes 27 de abril
De acuerdo con la programación oficial, este lunes 27 de abril corresponde el pago al Grupo 1, que incluye:
- Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)
- Funcionarios del Ministerio de Educación de Panamá
- Estamentos de seguridad
- Personal del Ministerio de Cultura de Panamá
Pago corresponde a la segunda quincena
Este desembolso forma parte del pago regular de la segunda quincena de abril, establecido por el MEF dentro del calendario oficial para servidores públicos.
Las autoridades recomiendan a los funcionarios verificar sus cuentas bancarias o métodos de pago asignados para confirmar la acreditación correspondiente.