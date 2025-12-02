Se entregan hermanos "Quimbo" y "Rolo", dos de los más buscados

Dos hermanos que figuraban en la lista de los más buscados en Panamá, Alberto Luis Murillo, alias “Quimbo”, y Joseph Alberto Murillo, alias “Rolo”, se entregaron voluntariamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

Ambos eran requeridos por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo y tenían asignada una recompensa de $2,000 cada uno para quienes ofrecieran información que ayudara a ubicarlos.

Hermanos se entregan tras múltiples operativos

Según las autoridades, la entrega se produjo después de múltiples acciones operativas realizadas en distintos puntos del país para dar con su paradero. Finalmente, decidieron presentarse para enfrentar el proceso judicial que pesa en su contra.

Las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes mientras los hermanos Murillo quedan a órdenes de la Fiscalía.