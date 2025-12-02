Jorge Herrera: "El partido necesitaba despertarse" tras ganar la presidencia del Partido Panameñista

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera , destacó la amplia participación registrada en la convención del Partido Panameñista, en la que resultó electo como nuevo presidente del colectivo. Según indicó, la asistencia alcanzó un 92%, reflejo dijo de que la membresía “necesitaba despertarse y motivarse”.

Herrera señaló que los próximos ocho meses serán decisivos para reorganizar al partido y preparar el proceso interno de elección de nuevos convencionales, programado para octubre de 2026, que posteriormente dará paso a una nueva convención del partido en marzo de 2027.

El también diputado aseguró que sabrá desempeñar con responsabilidad su rol al frente del Panameñismo: “Los roles hay que jugarlos… el tiempo, buenos aliados y un buen equipo de trabajo garantizarán un buen proceso electoral interno”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995842908713288148&partner=&hide_thread=false Presidente de la @asambleapa, @jherrerahd, sobre los cuestionamientos de la bancada @vamosporpanama por compromisos adquiridos en la pasada legislatura: “yo creo que las cifras, los resultados, hemos tenido una Asamblea bien tranquila … desde el primer momento hemos sido lo más… pic.twitter.com/rFHUbB2X44 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 2, 2025

Jorge Herrera promete reorganizar al Panameñista rumbo al 2029

Sobre su labor en la Asamblea Nacional, dijo que la bancada Panameñista tendrá una reunión esta semana para definir posiciones, y adelantó que uno de los primeros temas que impulsará será la revisión del reglamento interno.

Transición con Blandón y reorganización partidaria

Herrera detalló que asumirá el cargo formalmente a mediados de enero, pero ya mantiene conversaciones con el actual presidente del partido, José Blandón, y otros directivos para afinar las líneas de comunicación y trabajar en una visión compartida hacia las elecciones internas y la reorganización del colectivo.

Meta: hacer al Panameñismo “atractivo” rumbo a 2029

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995840743617724535&partner=&hide_thread=false “Lo importante es hacer una iniciativa de hacer atractivo el partido estos ocho meses que nos toca presidirlo y hacer un trabajo. Son ocho meses, es un reto importante, pero tenemos bien marcada la decisión que queremos hacer las cosas de la mejor manera, así como hemos ganado un… pic.twitter.com/qfAPfLHxmr — Telemetro Reporta (@TReporta) December 2, 2025

El nuevo presidente panameñista aseguró que su prioridad será fortalecer la estructura del colectivo y atraer a más miembros: “Lo importante es hacer atractivo el partido estos ocho meses que nos toca presidirlo… queremos llevar al partido a ser atractivo y ser gobierno en el 2029”.