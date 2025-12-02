Presidente Mulino recibe a la Embajadora Estrella 2025 de la Teletón

El presidente de la República , José Raúl Mulino, y su esposa, la primera dama Maricel Cohen de Mulino, recibieron este lunes en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas a la Embajadora Estrella 2025 de la Teletón 20-30, Elizabeth del Carmen Acosta Bristán, a quien expresaron todo su respaldo y admiración por su lucha y por la campaña que promueve junto al Club Activo 20-30.

Presidente respalda crear un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Santo Tomás

“Estoy seguro de que se logrará la meta, te voy a dar todo el apoyo”, afirmó el mandatario a la niña símbolo de la Teletón, destacando el objetivo central de la edición 2025: apoyar a niños que requieren cirugías complejas que hoy deben realizarse en el extranjero.

"Vino a invitarnos a todos a seguir apoyando la Teletón 20-30, una causa que une a Panamá cada año, y lo hace con el mejor ejemplo de servir, inspirar y abrir…

Elizabeth, de 8 años y oriunda de La Palma, Darién, compartió con el presidente su aspiración de convertirse en doctora. La niña nació con espina bífida, condición que la ha llevado a enfrentar múltiples retos neurológicos, urológicos y ortopédicos, entre cirugías, terapias y frecuentes consultas médicas.

¿Cuándo se realizará la Teletón 20-30?

La Teletón 20-30 se llevará a cabo los días 12 y 13 de diciembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

Según estadísticas del hospital, de los más de 10,000 nacimientos registrados anualmente, entre 1,200 y 1,600 presentan algún tipo de complejidad en el desarrollo gestacional. El nuevo centro permitirá detectar y tratar tempranamente estas condiciones, reduciendo complicaciones durante la gestación y mejorando la salud materno-infantil.