Primeros auxilios en diciembre: técnicas básicas que todos deben conocer antes de una emergencia

Los primeros auxilios puden ser determinantes para salvar una vida. Frederick Shaw / Unsplash

Diciembre suele ser un mes lleno de celebraciones, reuniones, viajes y actividades que incrementan ciertas situaciones de riesgo. Por ello, conocer algunos primeros auxilios básicos puede marcar la diferencia al momento de actuar ante accidentes domésticos, cortes, quemaduras o desmayos, especialmente cuando ocurren en medio de reuniones familiares o eventos festivos.

Según directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), saber aplicar primeros auxilios puede reducir el riesgo de daño grave tras accidentes domésticos o quemaduras.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También te puede interesar: Día de las Madres en Panamá: ¿Por qué se celebra el 8 de diciembre y la historia detrás de la fecha?

diana-polekhina-rKJoUsqmSs4-unsplash Conocer de primeros auxilios puede ayudar a reaccionar con mayor seguridad mientras llega atención especializada. Diana Polekhina / Unsplash

Primeros auxilios: Cómo actuar ante situaciones de emergencia

Uno de los incidentes más comunes en diciembre son las quemaduras leves, ya sea por cocinar, manipular fuegos artificiales o velas decorativas. En estos casos la OMS recomienda colocar la zona bajo agua corriente fría para detener el daño térmico.

Cuando se trata de cortes superficiales, lo primero es limpiar la herida con agua y ejercer presión suave con una gasa para detener el sangrado. Si el corte es profundo, no deja de sangrar o la persona siente mareos, lo adecuado es buscar atención médica de inmediato.

Los golpes y caídas también suelen registrarse por el aumento de actividades. Aplicar hielo envuelto en una tela ayuda a reducir inflamación, mientras que observar si aparecen mareos, dolor intenso o dificultad para moverse es clave para decidir si se necesita atención profesional.

Desmayos, intoxicaciones y señales de emergencia

En celebraciones es común que alguien pueda presentar desmayos, especialmente por calor, falta de hidratación o agotamiento. Lo recomendable es recostar a la persona, elevar ligeramente sus piernas y aflojar ropa ajustada.

En casos de intoxicación alimentaria o por alcohol, lo más importante es mantener a la persona hidratada y buscar ayuda médica si presenta vómitos persistentes, desorientación o dificultad para respirar.

Conocer estas acciones básicas puede ayudar a reaccionar con mayor seguridad mientras llega atención especializada.