Día de las Madres en Panamá: ¿Por qué se celebra el 8 de diciembre y la historia detrás de la fecha?

En Panamá, el Día de las Madres no siempre fue el 8 de diciembre.

El Día de las madres en Panamá tiene una fecha distinta al resto de la región, una decisión que surgió hace casi un siglo y que todavía genera curiosidad entre los panameños.

Aunque muchos celebran cada 8 de diciembre sin conocer el motivo, detrás de esta elección existe una historia marcada por decisiones sociales, iniciativas ciudadanas y cambios que definieron la tradición tal como se conoce hoy.

El origen oficial y los primeros cambios de fecha

En Panamá, el Día de las Madres no siempre fue el 8 de diciembre. La primera celebración se registró en 1924, cuando el Rotary Club de Panamá propuso la creación de un día especial para homenajear a las madres, iniciativa que fue aprobada por el entonces presidente Belisario Porras para celebrarse el 11 de mayo. Esta decisión marcó el punto de partida de una tradición nacional que posteriormente evolucionaría.

Sin embargo, seis años más tarde, en 1930, surgió una petición formal por parte de un grupo de mujeres católicas, quienes solicitaron que la fecha se trasladara al 8 de diciembre para coincidir con la festividad de la Inmaculada Concepción. La solicitud contó con el respaldo de la primera dama Hercilia de Arosemena, lo que impulsó el debate público sobre el sentido que debía tener la conmemoración.

La ley que consolidó el 8 de diciembre como fecha nacional

Ante la discusión generada, el diputado Aníbal Ríos presentó una propuesta que buscaba mantener el carácter universal del homenaje, evitando que estuviera ligado únicamente a una celebración religiosa. Su planteamiento permitió equilibrar la tradición espiritual con un reconocimiento nacional a todas las madres del país.

Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 69 del 18 de diciembre de 1930, que fijó de manera oficial el 8 de diciembre como el Día de las Madres en Panamá. Con ello, el país adoptó una fecha singular que combina historia, tradición y un homenaje inclusivo, convirtiéndose en una celebración distintiva dentro de Latinoamérica.