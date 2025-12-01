Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 15:21

Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA: cifras actualizadas, avances y retos en Panamá

Panamá conmemora el 1 de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA con 31 000 nuevos contagios y la urgencia de un diagnóstico temprano.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

Este 1 de diciembre, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, Panamá mantiene la alerta activa: se estima que unas 31 000 personas viven con VIH, aunque no todas han sido diagnosticadas oficialmente. Las autoridades sanitarias y organizaciones de salud hacen un llamado a redoblar esfuerzos de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento, al tiempo que promueven una mirada basada en derechos humanos y sin estigmas.

SIDA en Panamá: zonas con mayor incidencia

Según datos recientes del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), las regiones con mayor número de casos de VIH/SIDA siguen siendo la Metropolitana, Panamá Oeste, Ngäbe Buglé y San Miguelito. Aunque la cobertura del tratamiento antirretroviral ha mejorado, persiste una brecha de personas sin diagnóstico.

Estudios locales también muestran que los hombres representan la mayoría de los casos registrados, aunque mujeres, personas trans y trabajadoras sexuales siguen siendo grupos vulnerables.

Prioridades: prevención, pruebas y derechos

Las autoridades panameñas recalcan que el SIDA ya no debe verse como un estigma, sino como una condición de salud tratable. En ese sentido, promover el uso de preservativos, pruebas regulares y el inicio temprano de tratamiento es esencial para controlar la epidemia. También llaman a garantizar acceso a servicios de salud gratuitos, confidenciales y sin discriminación.

Además, es clave impulsar campañas de educación sexual en jóvenes y poblaciones vulnerables, así como fortalecer las políticas públicas que garanticen derechos, apoyo psicológico y atención integral.

Con la conmemoración de este día, Panamá renueva su compromiso: informar, prevenir, tratar y proteger. No basta con recordar; es urgente actuar hoy para asegurar que todas las personas vivan con dignidad y salud.

Seguir leyendo

