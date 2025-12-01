El Ministerio de Salud (MINSA) presentó oficialmente el Plan de Integración de los Servicios de Salud para el VIH, una estrategia nacional desarrollada junto a la Caja de Seguro Social (CSS) y con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
La iniciativa busca unificar los protocolos de atención, fortalecer las acciones de prevención, mejorar el diagnóstico temprano y reducir las brechas de inequidad que persisten en el acceso a los servicios para personas que viven con VIH o están en riesgo de adquirirlo.
MINSA lanza Plan de Integración de Servicios de Salud para el VIH
Según el MINSA, este plan representa un paso clave en el fortalecimiento de la respuesta nacional al VIH, al promover una atención más integral, coordinada y eficiente entre las instituciones responsables de la salud pública en Panamá.
La estrategia también contempla la optimización del sistema de referencia y contrarreferencia, la actualización de guías clínicas y la ampliación de servicios comunitarios para asegurar que la población reciba atención oportuna, sin discriminación y con enfoque de derechos humanos.
Con este esfuerzo interinstitucional, Panamá avanza hacia el cumplimiento de las metas regionales e internacionales para controlar la epidemia y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.