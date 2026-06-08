Panamá inaugura Academia Regional de Seguridad Aeroportuaria

Con el objetivo de fortalecer la seguridad aeroportuaria y fronteriza en Panamá , la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el Gobierno de Estados Unidos inauguraron oficialmente la Academia Regional de Seguridad Aeroportuaria.

La nueva instalación será administrada por el Instituto Superior para la Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA) y estará enfocada en la formación, entrenamiento y especialización del personal encargado de la seguridad de la aviación civil.

La academia cuenta con cuatro aulas para capacitación especializada, un salón de simulación de alta tecnología, una biblioteca orientada al estudio de normativas internacionales y un laboratorio de inspección que reproduce un punto de control aeroportuario con sistemas avanzados de detección y monitoreo.

WhatsApp Image 2026-06-08 at 12.19.35 PM (1) La academia cuenta con cuatro aulas para capacitación especializada. Cortesía

Centro de formación aérea en Panamá con apoyo de Estados Unidos

El proyecto fue posible gracias a la cooperación entre la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP), que aportaron equipos tecnológicos, mobiliario y herramientas especializadas.

Durante la inauguración, el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, destacó que estas modernas instalaciones permitirán fortalecer la capacitación de inspectores, especialistas AVSEC y operadores aeroportuarios, contribuyendo al cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

WhatsApp Image 2026-06-08 at 12.21.31 PM Durante la inauguración, estuvo el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil. Cortesía

Por su parte, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, resaltó que la academia fortalecerá las capacidades técnicas y operativas de quienes tienen la responsabilidad de proteger una de las principales plataformas de conectividad aérea de América Latina.

Las autoridades señalaron que esta iniciativa contribuirá a enfrentar de manera más eficiente los desafíos de seguridad de una industria aeronáutica cada vez más dinámica, al tiempo que fortalece la cooperación internacional y la protección de las fronteras de la región.