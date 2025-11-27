Panamá Entrevistas -

Panamá acoge la V Cumbre Global de Salud Masculina

La doctora Ingrid Perscky reiteró la importancia de trabajar en la salud preventiva del hombre, ya que sólo por los hábitos se puede cambiar la predisposición genética a las enfermedades, en aspectos como alimentación y estilo de vida, que pueden marcar una diferencia en el desarrollo de los distintos padecimientos y serán abordados en la V Cumbre Global de Salud Masculina que se desarrolla en Panamá.