Panamá responde al presidente Bukele y precisa hechos sobre incidente entre estudiantes

El canciller de Panamá , Javier Martínez-Acha, respondió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de que este compartiera y comentara en su cuenta de X un video viral sobre una pelea entre estudiantes panameñas.

A través de un comunicado, el canciller agradeció el interés de Bukele en la formación de los estudiantes; sin embargo, afirmó que "es importante precisar los hechos para evitar que información inexacta genere conclusiones equivocadas", indicó.

Martínez-Acha aclaró que el incidente no involucró a ningún docente, tal como confirmó la ministra de Educación, Lucy Molinar. Por el contrario, se trató de un hecho aislado protagonizado por tres estudiantes, situación que está siendo atendida por el equipo especializado del Ministerio de Educación (Meduca).

"Justamente porque compartimos la convicción de que la disciplina, el respeto y la formación en valores son esenciales para el futuro de nuestros países, consideramos fundamental que las opiniones públicas se basen en información verificada", puntualizó el canciller.

Finalmente, aseguró que Panamá continuará trabajando con responsabilidad para investigar y prevenir situaciones similares, con el objetivo de fortalecer la educación de los jóvenes panameños.