En la asunción del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz estuvo presente el Canciller de Panamá

Con la presencia de cinco mandatarios, tres vicepresidentes, siete cancilleres y del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rodrigo Paz Pereira tomó posesión como nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
El acto de investidura se llevó a cabo en la Plaza Murillo, donde el nuevo gobernante recorrió el perímetro, recibió honores militares y el bastón de mando en la Catedral Metropolitana. Posteriormente, se realizó la sesión solemne en la sede del Poder Legislativo y un almuerzo oficial con los jefes de Estado invitados.
Canciller Martínez-Acha participó en la asunción del presidente de Bolivia
En representación de Panamá asistió el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, acompañado por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y el embajador de Panamá en Bolivia, Julio Luque, quienes conformaron la delegación oficial panameña.
Durante su participación, el canciller Martínez-Acha Vásquez transmitió al nuevo gobierno boliviano el saludo del presidente José Raúl Mulino, reafirmando el interés de Panamá en fortalecer los lazos históricos que unen a ambas naciones y en mantener un diálogo respetuoso y constructivo.
Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre, en el marco de las fiestas patrias panameñas, el entonces presidente electo Paz Pereira visitó Panamá y sostuvo un encuentro con el presidente Mulino.