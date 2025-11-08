En la asunción del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz estuvo presente el Canciller de Panamá

Con la presencia de cinco mandatarios, tres vicepresidentes, siete cancilleres y del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rodrigo Paz Pereira tomó posesión como nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia .

El acto de investidura se llevó a cabo en la Plaza Murillo, donde el nuevo gobernante recorrió el perímetro, recibió honores militares y el bastón de mando en la Catedral Metropolitana. Posteriormente, se realizó la sesión solemne en la sede del Poder Legislativo y un almuerzo oficial con los jefes de Estado invitados.

Canciller Martínez-Acha participó en la asunción del presidente de Bolivia

El canciller @javierachapma representó a Panamá en la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este sábado 8 de noviembre.

Estuvo acompañado por la viceministra de la presidencia Virna Luque y el embajador de Panamá en ese País, Julio Luque.



Estuvo acompañado por la viceministra de la presidencia Virna Luque y el embajador de Panamá en ese País, Julio Luque.



— Telemetro Reporta (@TReporta) November 8, 2025

En representación de Panamá asistió el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, acompañado por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y el embajador de Panamá en Bolivia, Julio Luque, quienes conformaron la delegación oficial panameña.

Durante su participación, el canciller Martínez-Acha Vásquez transmitió al nuevo gobierno boliviano el saludo del presidente José Raúl Mulino, reafirmando el interés de Panamá en fortalecer los lazos históricos que unen a ambas naciones y en mantener un diálogo respetuoso y constructivo.

Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre, en el marco de las fiestas patrias panameñas, el entonces presidente electo Paz Pereira visitó Panamá y sostuvo un encuentro con el presidente Mulino.