Nueva licencia de conducir con código QR en Panamá: costo, seguridad y cómo obtenerla

Esta semana entró en funcionamiento el nuevo diseño de la licencia de conducir en Panamá , el cual incorpora tecnología avanzada y medidas reforzadas de seguridad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El nuevo formato está disponible inicialmente en la sucursal de Sertracen en Plaza Carolina, provincia de Panamá, y se entregará solo a quienes realicen trámites de primera emisión, renovación o duplicado.

Las autoridades aclararon que no es obligatorio reemplazar la licencia anterior, ya que las vigentes seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.

Costo de la nueva licencia de conducir en Panamá

El precio del documento no cambia con la introducción del nuevo formato.

Primera emisión o renovación: B/. 40.00

Duplicado: B/. 20.00

Ampliación: B/. 40.00

Licencia-de-conducir-jubilados-Telemetro.jpg

Nuevos elementos de seguridad

El nuevo modelo incorpora:

Códigos encriptados de seguridad.

Fotografía holográfica.

Código QR con doble función: uno visible con los datos básicos del conductor y otro encriptado para uso exclusivo de las autoridades policiales y de tránsito.

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez Díaz, destacó que esta actualización representa “un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales”.

La ATTT explicó que la implementación será gradual, conforme se desarrollen los procesos regulares de emisión, renovación o duplicado, como parte de su plan de modernización y fortalecimiento de la seguridad vial y documental, en conjunto con Sertracen.