¿Cuándo comenzará la emisión de la nueva licencia de conducir con código QR en Panamá?

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con Sertracen Panamá, presentó oficialmente el nuevo diseño de la licencia de conducir , que comenzará a emitirse a partir del 6 de noviembre de 2025 en todo el país.

Contenido relacionado: ATTT suspende cierres de vías a partir del 31 de octubre por fiestas patrias

El nuevo formato incorpora tecnología avanzada de seguridad, incluyendo un código QR, que permitirá verificar la autenticidad del documento de forma inmediata, brindando mayor confianza tanto a conductores como a las autoridades de tránsito.

Modernismo y seguridad vial

Según explicó la ATTT, esta iniciativa forma parte de las acciones de modernización y fortalecimiento de la seguridad vial y documental, en línea con los estándares internacionales de identificación.

“Con esta actualización damos un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales y con un diseño que representa nuestra cultura y nación”, señaló Simón Henríquez, director de la ATTT. “Con esta actualización damos un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales y con un diseño que representa nuestra cultura y nación”, señaló Simón Henríquez, director de la ATTT.

Implementación gradual de licencia de conducir con código QR

Embed - Sertracen Panamá | Licencias de conducir on Instagram: ", La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto a Sertracen Panamá anuncian oficialmente el nuevo diseño de la licencia física de conducir en Panamá, una iniciativa que refuerza la seguridad y modernidad en este documento. El nuevo formato incorpora elementos de seguridad con tecnología que garantiza mayor confianza para los conductores y autoridades. #ConPasoFirme #ATTT #Sertracen #LicenciaPanamá #Panamá" View this post on Instagram A post shared by Sertracen Panamá | Licencias de conducir (@sertracenpa)

La emisión del nuevo modelo iniciará en la sucursal de Sertracen de Plaza Carolina, y se extenderá de manera escalonada a las demás sucursales del país.

Los usuarios podrán obtener la nueva licencia al realizar trámites de primera emisión, renovación o duplicado, mientras que las actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.

“Panamá se mantiene actualizado con los últimos estándares en materia de identificación a nivel mundial”, afirmó Jorge Villamizar, gerente general de Sertracen Panamá, quien recomendó a los conductores mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cuándo el nuevo formato estará disponible en cada provincia.

Este cambio busca reducir el riesgo de falsificación, mejorar los procesos de verificación digital y reforzar la seguridad vial en el país.