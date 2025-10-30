¿Cuándo comenzará la emisión de la nueva licencia de conducir con código QR en Panamá?

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con Sertracen Panamá, presentó oficialmente el nuevo diseño de la licencia de conducir, que comenzará a emitirse a partir del 6 de noviembre de 2025 en todo el país.
El nuevo formato incorpora tecnología avanzada de seguridad, incluyendo un código QR, que permitirá verificar la autenticidad del documento de forma inmediata, brindando mayor confianza tanto a conductores como a las autoridades de tránsito.
Modernismo y seguridad vial
Según explicó la ATTT, esta iniciativa forma parte de las acciones de modernización y fortalecimiento de la seguridad vial y documental, en línea con los estándares internacionales de identificación.
Implementación gradual de licencia de conducir con código QR
La emisión del nuevo modelo iniciará en la sucursal de Sertracen de Plaza Carolina, y se extenderá de manera escalonada a las demás sucursales del país.
Los usuarios podrán obtener la nueva licencia al realizar trámites de primera emisión, renovación o duplicado, mientras que las actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.
“Panamá se mantiene actualizado con los últimos estándares en materia de identificación a nivel mundial”, afirmó Jorge Villamizar, gerente general de Sertracen Panamá, quien recomendó a los conductores mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cuándo el nuevo formato estará disponible en cada provincia.
Este cambio busca reducir el riesgo de falsificación, mejorar los procesos de verificación digital y reforzar la seguridad vial en el país.