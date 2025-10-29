Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 17:05

Presidente Mulino sanciona Presupuesto General del Estado 2026 que asciende a B/.34,901 millones

El Presupuesto General del Estado 2026 fue sancionado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de B/.34,901 millones, el cual contempla un programa de inversiones de B/.11,188 millones orientado a dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los panameños.

El mandatario destacó que la distribución presupuestaria responde a un enfoque social, priorizando las necesidades de la población y garantizando la prestación de servicios esenciales, al tiempo que impulsa la productividad y la sostenibilidad fiscal del Estado.

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, subrayó el mandatario durante el acto de sanción.

En materia de Salud, el presupuesto asignado fue de B/.10,049 millones, de los cuales B/.1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y B/.8,211 millones a la Caja de Seguro Social.

Para el sector de Educación, el presupuesto fue de B/.5,690 millones, distribuidos en B/.3,639.5 millones para el Ministerio de Educación, B/.830.5 millones para universidades e institutos especializados y B/.1,219 millones para otros sectores que contribuyen al desarrollo educativo.

Asimismo, al sector Agropecuario se asignaron B/.279.6 millones, mientras que en Obras Públicas el monto fue de B/.715 millones y en Seguridad de B/.985 millones.

El Presupuesto General del Estado 2026 mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando una reducción del déficit del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Además, este presupuesto refleja eficiencia en el uso de los recursos públicos, transparencia en su distribución e impulsa un crecimiento económico inclusivo. Con la sanción de esta ley, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de administrar con eficiencia y responsabilidad los recursos públicos, garantizando que cada inversión contribuya al progreso social y económico de Panamá.

