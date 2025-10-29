Presidente Mulino sanciona Presupuesto General del Estado 2026 que asciende a B/.34,901 millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sancionó la Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de B/.34,901 millones, el cual contempla un programa de inversiones de B/.11,188 millones orientado a dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los panameños.

El mandatario destacó que la distribución presupuestaria responde a un enfoque social, priorizando las necesidades de la población y garantizando la prestación de servicios esenciales, al tiempo que impulsa la productividad y la sostenibilidad fiscal del Estado.

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, subrayó el mandatario durante el acto de sanción.

En materia de Salud, el presupuesto asignado fue de B/.10,049 millones, de los cuales B/.1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y B/.8,211 millones a la Caja de Seguro Social.

Para el sector de Educación, el presupuesto fue de B/.5,690 millones, distribuidos en B/.3,639.5 millones para el Ministerio de Educación, B/.830.5 millones para universidades e institutos especializados y B/.1,219 millones para otros sectores que contribuyen al desarrollo educativo.

Asimismo, al sector Agropecuario se asignaron B/.279.6 millones, mientras que en Obras Públicas el monto fue de B/.715 millones y en Seguridad de B/.985 millones.

El Presupuesto General del Estado 2026 mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando una reducción del déficit del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Además, este presupuesto refleja eficiencia en el uso de los recursos públicos, transparencia en su distribución e impulsa un crecimiento económico inclusivo. Con la sanción de esta ley, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de administrar con eficiencia y responsabilidad los recursos públicos, garantizando que cada inversión contribuya al progreso social y económico de Panamá.