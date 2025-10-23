Presidente Mulino crea el Instituto de Fomento Agropecuario

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en la ciudad de Santiago la creación del Instituto de Fomento Agropecuario, una nueva entidad destinada a impulsar el financiamiento del micro y pequeño productor agrícola en todo el país.

El mandatario explicó que esta nueva institución reemplazará la estructura del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), la cual calificó de ineficiente. "Pasaremos de una institución que despilfarraba los recursos públicos a una enfocada en apoyar de forma responsable al pequeño productor", afirmó Mulino.

El Banco Nacional de Panamá (BNP) respaldará el funcionamiento del nuevo instituto y se encargará de la evaluación de las operaciones heredadas del BDA, el cual acumula más de 200 millones de dólares en pérdidas, 164 millones en activos deteriorados y 60 millones en cuentas incobrables, según el gerente general del BNP, Javier Carrizo, quien calificó la estructura anterior como deficiente y poco sostenible.

Presidente Mulino entrega préstamos a pequeños productores

image

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, destacó que “por primera vez se crea un instituto que cuidará al micro y pequeño productor como debe ser”, asegurando que los préstamos con malas garantías desaparecerán y que el apoyo estará enfocado en quienes más lo necesitan.

Durante el evento, el presidente Mulino también realizó la entrega de 41 préstamos a micro y pequeños productores de la provincia de Veraguas, por un monto total de B/.793,599.00, a través del BDA con apoyo del Banco Nacional de Panamá. Los fondos se destinarán a fortalecer actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, apícolas y de maquinaria, promoviendo la productividad y sostenibilidad del sector.

De manera paralela, el BDA informó que está liquidando préstamos por B/.7.3 millones en todo el país, como parte del proceso de reestructuración del sistema de financiamiento rural.