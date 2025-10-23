Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá: José Raúl Mulino: 23 de octubre de 2025

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, realizó su conferencia de prensa semanal desde la provincia de Veraguas.

Habló sobre la suspensión de la concesión de Isla Margarita, proceso de compra de laptops para estudiantes.

También respondió preguntas de periodistas sobre la suspensión del acto público para la compra de uniformes para la Policía Nacional, nombramientos de médicos, eliminación del Ministerio de la Mujer, entre otros temas.