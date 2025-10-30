Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 08:49

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 30 de octubre de 2025

Desde la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.

