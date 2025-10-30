El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.
Panamá Nacionales - 30 de octubre de 2025 - 08:49
VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 30 de octubre de 2025
Desde la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.
Te puede interesar:
VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 23 de octubre de 2025
Contenido relacionado: Presidente Mulino sanciona Presupuesto General del Estado 2026 que asciende a B/.34,901 millones
En esta nota: